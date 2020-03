Gentiloni, ogni strumento per crescita

(ANSA) - BRUXELLES, 2 MAR - "I rischi al ribasso si sono materializzati, il contagio fuori dalla Cina è aumentato e sono stati toccati settori come turismo, trasporti, auto e le catene di approvvigionamento sono in discussione. Il fatto che sia troppo presto per misurare l'impatto sull'economia non significa che non possiamo minimizzarlo. È tempo di dire che la Ue è pronta a usare tutte le opzioni di policy disponibili, se e quando necessario, per salvaguardare la crescita da questi rischi": lo ha detto il commissario Ue Paolo Gentiloni. "Voglio ricordare - ha aggiunto - che le nostre regole incorporano molti elementi che possono tenere in considerazione il cambio di situazione, inclusa la possibilità di intervenire per i governi. Valuteremo le richieste dei Governi su questa base con spirito di solidarietà e comprensione". La risposta è quindi "positiva" per l'Italia che ha chiesto di alzare il deficit. "Abbiamo la clausola circostanze eccezionali, considereremo la richiesta italiana, basata su questa clausola", ha assicurato.