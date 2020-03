Slovacchia: vince partito anticorrotti

(ANSA) - BRATISLAVA, 1 MAR - Il movimento anticorruzione Gente ordinaria e personalità indipendenti (Olano) di Igor Matovic ha vinto le elezioni parlamentari in Slovacchia. Allo scrutinio del 99% dei voti hanno ricevuto il 25,2% dei voti. Il partito dei democratici sociali Smer di Robert Fico, per lunghi anni il più forte partito governativo, è stato sconfitto ricevendo il 18,29% dei voti e va in opposizione. Al terzo posto è finito il partito Siamo Famiglia dell'imprenditore Boris Kollar. Al quarto posto gli estremisti della destra, il Partito popolare Slovacchia nostra di Marian Kotleba (Lsns) con il 7,97% dei voti, seguito da altri due partiti dell'opposizione democratica. Dopo circa 30 anni in Parlamento non entrerà nessuno degli schieramenti rappresentanti la minoranza magiara.

Igor Matovic probabilmente formerà una coalizione a tre insieme con Siamo Famiglia, Ĺiberta e Solidarieta (Sas) del economo Richard Sulik e con il partito Per la gente dell'ex presidente Andrej Kiska.L'affluenza alle urne è stata del 65,82%.