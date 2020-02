Migliaia a Mosca in memoria di Nemtsov

(ANSA) - MOSCA, 29 FEB - Migliaia di persone stanno partecipando a Mosca al corteo in memoria dell'oppositore Boris Nemtsov, ucciso cinque anni fa a colpi di pistola su un ponte a pochi passi dal Cremlino. Lo constata l'ANSA sul posto.

La manifestazione quest'anno è anche una protesta contro la proposta di riforma costituzionale avanzata da Putin e che secondo molti osservatori potrebbe servire al leader russo per restare al potere a tempo indeterminato.

I manifestanti chiedono "Libertà per i prigionieri politici".

La folla urla anche "Russia senza Putin" e "Nemtsov eroe della Russia".