Gallera, sospese scuole per 1 settimana

(ANSA) - MILANO, 29 FEB - Da parte del governo c'è "sostanziale adesione alle nostre richieste": così ha detto al TgR Lombardia l'assessore al Welfare della regione Giulio Gallera mentre è in corso la videoconferenza con il governo. Ci sono alcuni approfondimenti da fare ma per quanto riguarda le scuole "sarà prorogata per un'altra settimana" la sospensione.