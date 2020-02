Coronavirus: primo positivo in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 29 FEB - La Regione Friuli Venezia Giulia informa che, a seguito degli approfondimenti clinici effettuati su un sospetto caso di coronavirus a Gorizia, la persona è risultata positiva a entrambi i tamponi faringei previsti dal protocollo. Si tratta del primo caso in Friuli Venezia Giulia.

La persona non è grave ed è in isolamento.

I campioni - sottolinea la Regione Fvg - sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la conferma dell'esito, mentre il paziente è stato preso in carico dal Servizio Sanitario Regionale ed è stato posto in quarantena. (ANSA).