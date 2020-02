Islanda: primo caso, era stato in Italia

(ANSA) - REYKJAVIK, 28 FEB - Le autorità islandesi hanno riferito di un primo caso di infezione da coronavirus nel Paese.

E' un uomo rientrato dall'Italia e che ha soggiornato "fuori da una delle zone a rischio". L'uomo, un ottantenne islandese, "non è gravemente malato ma presenta sintomi tipici della malattia di Covid-19", ha dichiarato il dipartimento della protezione civile in una nota. Attualmente è in cura presso il Landspitali University Hospital Center, nella capitale Reykiavik.