Di Maio,eviteremo restrizioni a italiani

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 28 FEB - "Per gli italiani che stanno avendo difficoltà in questo momento per i blocchi di altri paesi vi assicuro che in queste ore le interlocuzioni sono al massimo con tutti gli Stati che hanno individuato delle restrizioni". Lo ha assicurato a Pomigliano D'Arco (Napoli) il ministro per gli Affari esteri Luigi Di Maio in merito all'emergenza coronavirus.