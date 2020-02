Coronavirus: Conte, non drammatizzare

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Bisogna avere paura del Coronavirus? "Paura assolutamente no e non dobbiamo drammatizzare: dobbiamo avere la consapevolezza che siamo di fronte a un'emergenza sanitaria, dobbiamo mantenere un approccio prudente, seguire le indicazioni che ci vengono dalla comunità scientifica e noi che abbiamo le responsabilità maggiori, governo nazionale e regionale, dobbiamo restare concentrati per contenere l'epidemia ed evitare la diffusione del contagio". Lo dice il premier Giuseppe Conte in collegamento a L'Aria che tira su La7.