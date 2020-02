Morta "Baby Peggy", l'ultima star del cinema Muto

(ANSA) - PORDENONE, 25 FEB - L'ultima star della Hollywood ai tempi del cinema muto, Diana Serra Cary, ex bambina prodigio nota come Baby Peggy, nata il 29 ottobre 1918 come Peggy Jean Montgomery, è morta il 24 febbraio a Gustine, in California, all'età di 101 anni. Approdata casualmente al cinema a soli 19 mesi, nel 1924 Baby Peggy era già comparsa in 150 cortometraggi (la maggior parte dei quali sono purtroppo perduti). Diana Serra Cary era stata ripetutamente celebrata alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone che "oggi piangono - nelle parole del direttore Jay Weissberg - tanto la deliziosa piccola star dotata di un prodigioso senso della comicità e dei tempi comici quanto l'amica e mentore che ha superato difficoltà inimmaginabili. Il vuoto che lascia è enorme ma la sua eredità è al sicuro e le Giornate continueranno a celebrare i doni che ci ha lasciato".

Diana Serra Cary - Baby Peggy fu ospite e musa per tre edizioni consecutive delle Giornate, dal 2004 al 2006. (ANSA).