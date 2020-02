Coronavirus: Sud Corea, altri 60 contagi

(ANSA) - PECHINO, 25 FEB - La Corea del Sud ha reso noto oggi 60 nuovi casi di contagio da coronavirus, portando il totale a quota 893 in tutto il Paese.

Nei suoi aggiornamenti sulla crisi, il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) ha spiegato in una nota che si tratta del più piccolo incremento negli ultimi quattro giorno.

Quanto alle vittime, c'è un caso in più da registrare che porta il conto complessivo a otto.