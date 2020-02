Borsa, Tokyo giù del 3,6% in apertura

(ANSA) - TOKYO, 25 FEB - Crollo in apertura di seduta per la Borsa di Tokyo, dopo il giorno di festività di ieri, in scia alla pesante correzione dei listini azionari globali a causa della diffusione del coronavirus. Il Nikkei lascia sul terreno il 3,60% a quota 22.335,421, con una perdita di oltre 800 punti.

Sul mercato valutario lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro a 110,90 e sull'euro a 120,30.