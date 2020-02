Pugilato:Tyson Fury nuovo campione mondo

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il britannico Tyson Fury ha battuto ieri a Las Vegas Deontay Wilder, il campione del mondo di pugilato categoria pesi massimi Wbc dal 2015, per KO tecnico al settimo round: per l'americano, che difendeva il suo titolo da imbattuto per l'undicesima volta, si tratta della sua prima sconfitta.