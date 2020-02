Borsa: Europa chiude giù, Londra (-0,4%)

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Chiusura in rosso per le principali Borse europee, in linea con l'andamento negativo della giornata di Wall Street, nonostante le parole rassicuranti del consigliere della Bce Philip Lane sul fatto che al momento il virus non sia "un problema drammatico" per l'economia dell'eurozona e il fatto che gli indici pmi europei abbiano registrato un andamento migliore delle attese. La peggiore è stata Francoforte (-0,62%) a 13.579 punti, seguita da Parigi (-0,54%) a 6.029 punti, Madrid (-0,45%) a 9.886 punti e Londra (-0,44%) a 7.403 punti.