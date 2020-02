Ubi: patto, ops di Intesa inaccettabile

(ANSA) - BERGAMO, 20 FEB - "L'ops di Intesa-Unipol, come prospettata, appare ostile, non concordata, non coerente coi valori impliciti di Ubi e dunque inaccettabile". E' quanto si legge in un comunicato del Car, il patto di consultazione a cui aderisce il 17,8% del capitale di Ubi.