Mostre: dai Musei Vaticani a Milano uno Chagall mai esposto

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - C'è anche una litografia di Chagall (la 'Crucifixtion grise') mai esposta prima al pubblico e per la prima volta incorniciata tra i capolavori in mostra a 'Gauguin Matisse Chagall. La Passione nell'arte francese dai Musei Vaticani', che sarà inaugurata al Museo Diocesano di Milano il 21 febbraio.

Una selezione di venti opere di protagonisti dell'arte tra '800 e '900 tra cui Gauguin, Matisse, Chagall, Rodin, Rouault, Denis, Buffet e Bernard, che ripercorrono i temi della passione e resurrezione. Temi "fortemente indentitari per il nostro museo - ha spiegato la direttrice Nadia Righi, curatrice della mostra insieme a Micol Forti, responsabile della collezione di arte contemporanea dei Musei Vaticani - che aiutano a riflettere i visitatori". "Una mostra piccola ma importante" che "coniuga i capolavori dell'arte con temi cristiani profondi", ha aggiunto la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta.

La mostra sarà visitabile fino al 17 maggio. (ANSA).