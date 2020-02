Ferruccio Resta nuovo presidente Crui

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - L'Assemblea dei Rettori ha eletto Ferruccio Resta, 51 anni, Rettore del Politecnico di Milano, Presidente della Crui.

Nel discorso di insediamento Resta ha delineato l'idea di una Crui coesa, propositiva e coraggiosa, solida nelle relazioni con i suoi interlocutori, promotrice di una progettualità indispensabile per lo sviluppo del sistema universitario e, attraverso di esso, per la crescita del Paese.

"In un momento di forte criticità e di grandi trasformazioni, l'università, e con essa la conoscenza e la formazione, non possono che avere un ruolo centrale all'interno della società civile e del contesto decisionale pubblico. Al sistema universitario, così come alle istituzioni politiche, è richiesta una maggiore dose di responsabilità. - ha commentato Resta - Ritengo quindi che, al fianco agli organi di governo, ci sia spazio per una Crui unita e determinata a ricoprire un ruolo di indirizzo. È questo il momento di ribadire un'unità di intenti, di fissare obiettivi ambiziosi e condivisi".