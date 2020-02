Conte, cura da cavallo per crescita

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Mi prenderò qualche giorno per poi lanciare una cura da cavallo per il sistema Italia. Siamo in emergenza, e dobbiamo tutti lavorare, ciascuno chiaramente per le responsabilità che si assume in base al ruolo che ha.

Dobbiamo ragionare come fossimo in emergenza, quando ragioniamo di emergenza riusciamo a coordinarci al meglio".

Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti mentre lascia il Senato.