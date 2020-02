Xi, raggiungeremo target 2020

(ANSA) - PECHINO, 18 FEB - La battaglia contro l'epidemia del coronavirus è ora a un momento cruciale e la Cina vuole lottare per ridurne l'impatto con la prevenzione e il controllo. In una telefonata avuta oggi col premier britannico Boris Johnson, il presidente Xi Jinping ha detto che l'economia di Pechino ha "una forte resistenza, ampi margini per la domanda interna e solide fondamenta industriali". Quindi, la Cina "ha fiducia e capacità per centrare gli obiettivi" del 2020 su sviluppo economico e sociale, come la vittoria "nella costruzione di una società moderatamente prospera", eliminando la povertà.