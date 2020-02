Libia: Di Maio, Mosca serve per dialogo

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "La riunione di Monaco ha confermato l'impegno della comunità internazionale per attuare le conclusioni della conferenza di Berlino, l'unica via possibile per la soluzione della crisi in Libia è quella politica. Il ruolo di Mosca sarà fondamentale per produrre un atteggiamento costruttivo e moderato tra le due parti, anche nelle prossime fasi, a partire dalla riunione nel formato 5-5 a Ginevra domani". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza dopo il vertice Italia-Russia nel format Esteri-Difesa.