Baglioni, dopo Caracalla anche Siracusa e Arena

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Claudio Baglioni annuncia altre due date per il suo Dodici Note, concerto di pop-rock sinfonico, che spazia dalle sonorità della grande orchestra classica con coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne. Dopo le già annunciate 12 date dal 6 al 18 giugno alle Terme di Caracalla di Roma - in cui, per la prima volta in assoluto, la stagione estiva dell'Opera di Roma alle Terme di Caracalla ospiterà dodici serate consecutive dello stesso artista - il cantautore porterà la sua musica anche al Teatro Greci di Siracusa il 17 luglio e all'Arena di Verona il 18 settembre.

Dodici note, come i dodici brani che comporranno il nuovo album di inediti di Baglioni, in uscita nei prossimi mesi.

(ANSA).