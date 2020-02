Muccino debutta al top del botteghino, Parasite risale

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Debutta in vetta alla classifica del box office italiano Gli Anni più belli di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma Marrone. L'incasso è di 2 milioni 898 mila in 4 giorni con una media 3.545 euro su 817 sale.

In seconda posizione esordisce Sonic di Jeff Fowler con James Mardsen e Ben Schwartz, tratto dalla serie animata popolare tra bambini e giocatori di videogame, che mette via 1 milione 445 mila euro.

Spinto dalla consacrazione agli Oscar, risale dalla settima posizione alla terza il pluripremiato Parasite di Joon-ho Bong.

L'incasso totale, grazie a 1 milione 445 mila guadagnati in questo week end, raggiunge i 4 milioni 142 mila. La media è 3.162 euro su 457 schermi.

In salita gli incassi totali che toccano i 9 milioni 904 mila euro con un +26% sulla scorsa settimana e un +8.29% sullo stesso periodo dello scorso anno. (ANSA).