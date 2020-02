Trump fa giro della pista di Daytona

(ANSA) - WASHINGTON, 16 FEB - Donald Trump fa la storia della 500 miglia di Daytona, la più popolare gara automobilistica dell'anno negli Usa, aprendo l'evento davanti a una folla in delirio di oltre 100 mila spettatori con un giro di pista a bordo della sua blindatissima limousine, insieme alla first lady Melania. Mai un presidente americano lo aveva fatto prima di lui. "Signori, accendete i motori!", ha gridato il tycoon tra le ovazioni dei fan, ripetendo l'iconico comando che dà il via alla corsa che si svolge sul circuito del Daytona International Speedway in Florida.