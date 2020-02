16enne morta: ascoltati8 i familiari

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Ascoltati dagli investigatori in queste ore familiari della 16enne trovata morta ieri dai parenti nel suo letto dopo che il giorno prima, dopo alcuni accertamenti all'ospedale Belcolle di Viterbo, era stata dimessa. Secondo quanto ricostruita il padre e la madre della ragazza, una volta a casa di ritorno dal'ospedale, avrebbero trascorso con lei la notte controlandola proprio per il malore accusato e che l'aveva spinta ad andare in ospedale. In questo senso tra le ipotesi investigative non viene presa in considerazione la possibilità che la giovane abbia potuto ingerire qualcosa di letale. Nelle prossime ore verranno sentiti anche i medici che hanno preso in carico la 16enne in ospedale.