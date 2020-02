Vannini: procura,fatto rilievi necessari

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Subito dopo l'omicidio di Marco Vannini, il ragazzo di 20 anni ucciso a Ladispoli il 17 maggio del 2015 a casa della fidanzata, "sono stati effettuati i rilievi necessari per l'accertamento dello stato dei luoghi". Lo sottolinea in una nota il procuratore di Civitavecchia Andrea Vardaro, all'indomani della notizia dell'avvio dell'azione disciplinare da parte del ministro Alfonso Bonafede nei confronti del pm che ha condotto l'inchiesta Alessandra D'Amore, a cui sarebbe contestato di aver indagato in maniera superficiale.