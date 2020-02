Raggi,500 milioni anche per funivie

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Roma avrà oltre 500 milioni di euro per i trasporti: ottenuti fondi dal Mit per 2 nuovi tram (Togliatti e Tiburtina) e funivie Battistini- Casalotti ed Eur Magliana-Villa Bonelli. Un'ottima notizia per i cittadini.

Ringrazio il ministro Paola De Micheli. Le istituzioni unite vincono". Lo rende noto la sindaca Virginia Raggi in un tweet. Nel decreto ministeriale con il riparto delle risorse per il trasporto rapido di massa sono inseriti interventi per diverse città italiane. Per la Capitale si prevede: l'acquisizione di nuovo materiale rotabile per la rete tranviaria (quasi 159 milioni di euro), per la funivia Battistini - Torrevecchia - Casalotti (109 milioni circa), per il tram sulla Togliatti (184 milioni circa), per la funivia Eur Magliaia-Villa Bonelli (quasi 30 milioni), per il tram sulla Tiburtina (oltre 23 milioni).