'Nessun cambiamento in diffusione virus'

(ANSA) - GINEVRA, 13 FEB - "Non c'è stato nessun gran cambiamento nella diffusione dell'epidemia" da coronavirus. Lo ha detto l'Organizzazione mondiale della sanità nel suo briefing quotidiano sul virus nel giorno in cui in Cina si è registrato un boom di contagi e vittime per il cambiamento dei parametri di conteggio dei malati.