A Bologna una scultura e una targa per ricordare Lucio Dalla

(ANSA) - BOLOGNA, 12 FEB - La giunta comunale di Bologna ha accettato con una delibera la donazione della statua che raffigura Lucio Dalla seduto su una panchina, che si trova già in piazza Cavour, e inoltre ha autorizzato la posa di una lapide commemorativa dell'artista bolognese sulla sua casa natale.

Entrambi gli interventi verranno inaugurati in occasione della rassegna per la celebrazione del compleanno dell'artista (che sarà presentata il 22 febbraio), curata da Fondazione Lucio Dalla.

La scultura è opera di Antonello Paladino ed è stata donata al Comune di Bologna da Lino Zaccanti, cugino ed erede di Lucio Dalla. La lapide commemorativa, che verrà apposta alla facciata della casa natale dell'artista in piazza Cavour, è stata voluta dai cugini del cantautore e curata dalla Fondazione Lucio Dalla.

