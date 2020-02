Ricambio naturale più basso, 102 anni

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Nel 2019 è stato registrato il livello più basso di "ricambio naturale" degli ultimi 102 anni.

A fronte di 435mila nati vivi, sono stati registrati 647mila decessi. Il numero medio di figli per donna è di 1,29, mentre è di 32,1 anni l'età media al parto. Lo rende noto l'Istat nell'annuale rapporto sugli indicatori demografici. La speranza di vita alla nascita per le donne è di 85,3 anni, mentre è di 81 anni per gli uomini. Per gli uni come per le altre l'incremento sul 2018 è pari a 0,1 decimi di anno, corrispondente a un mese di vita in più. L'Istat segnala inoltre un ulteriore rialzo dell'età media: 45,7 anni al primo gennaio 2020.