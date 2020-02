Irlanda: spoglio finito, 38 seggi Fianna

(ANSA) - LONDRA, 11 FEB - Si è chiuso nella notte lo spoglio delle elezioni irlandesi di sabato per l'assegnazione di tutti e 160 seggi. In testa per numero di deputati chiudono a quota 38 i liberal-conservatori del Fianna Fail di Micheal Martin, non più alla guida del governo da 12 anni. Segue a ruota la sinistra nazionalista dello Sinn Fein di Mary Lou McDonald, vincitrice del voto popolare col 24,5% contro il 22,2 del partito di Martin e protagonista d'una clamorosa avanzata, che arriva a 37 seggi; mentre solo terzo è il Fine Gale (Ppe) del premier uscente filo-Ue, Leo Varadkar, che si ferma a 35 deputati.

Il risultato lascia incerta la partita per la formazione del governo e per l'indicazione del premier