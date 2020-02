Coronavirus: Fauci,test vaccino 2-3 mesi

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Due o tre mesi per il primo test del vaccino contro il coronavirus 2019-nCov, condotta su un piccolo numero di persone per verificarne la sicurezza: lo ha detto in un'intervista all'ANSA Anthony Fauci, fra i più celebri immunologi del mondo e direttore dell'istituto statunitense per lo studio delle malattie infettive Niaid (National Institute of Allergy and Infectious Diseases). "Stiamo lavorando con l'azienda biotecnologica Moderna e con la Coalion for Epidemic Preparedness Innovation (Cepi)". Fauci ha aggiunto che "ci sono elementi per sostenere che il nuovo coronavirus possa essere trasmesso anche per via asintomatica, ossia da chi pur avendo l'infezione non mostra ancora i sintomi. "In genere la maggior parte dei virus si trasmettono quando qualcuno ha i sintomi, ma con il nuovo coronavirus - ha rilevato - sembra esserci una trasmissione asintomatica". Intanto, in Italia, la task force sul nuovo coronavirus ha lasciato a 14 giorni il limite massimo di precauzione.