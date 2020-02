Centauro va contromano,10mila euro multa

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - Percorre contromano, con la sua moto, un tratto della tangenziale di Napoli per sfuggire ad un controllo della polizia stradale perché non aveva in casco e neanche l'assicurazione. Ha creato panico tra gli automobilisti e in un primo momento è anche riuscito a far perdere le sue tracce. Ma il centauro è stato comunque identificato: per lui una maxi multa di 10mila euro oltre ad innumerevoli contestazioni.

Secondo quanto ha ricostruito dalla Polizia, è accaduto nel pomeriggio di venerdì scorso. Un giovane, a bordo di una Honda Sh 300, stava circolando sulla Tangenziale senza il casco.

Intercettato da una pattuglia, gli è stato imposto l'alt ma ha proseguito la marcia fino ai caselli di Agnano, dove si è fermato ad una pista riservata al pagamento automatico del pedaggio. Gli è stato indicato di arrestare la marcia dopo i caselli ma l'uomo, un 25enne pregiudicato del rione Traiano, dopo aver deriso gli agenti, ha simulato di fermarsi per invertire la marcia percorrendo contromano la carreggiata.