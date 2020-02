Oscar: Renee Zellweger migliore attrice per Judy

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Renee Zellweger ha vinto l'Oscar come migliore attrice protagonista, interpretando Judy Garland in Judy di Rupert Goold. L'attrice texana, al secondo Oscar della carriera (lo aveva vinto come non protagonista per Ritorno a Cold Mountain), dopo aver ringraziato le colleghe in gara con lei e molte altre persone, tra cui i genitori (papà svizzero, la mamma di origine lappone), si è detta "orgogliosa di aver potuto celebrare Judy Garland. Sono i migliori di noi ad ispirarci, donne e uomini coraggiosi, eroi non sempre celebrati", ha detto.

"Judy non ha ricevuto questo onore - ha aggiunto guardando la statuetta dell'Academy stretta tra le mani - e sono sicura che questo momento è un'estensione della sua eredità, un modo per celebrare unicità ed eccezionalità che sono ciò che ci ha lasciato e che va al di là di ogni singolo successo". (ANSA).