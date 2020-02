Oscar: Parasite fa la storia, primo 'miglior film' non inglese

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - E' un Oscar storico quello conquistato da Parasite come miglior film. Si tratta del primo film in lingua non inglese a conquistare la statuetta più importante di Hollywood, quella per il best picture, nei 92 anni di storia del premio assegnato dall'Academy. L'opera del sudcoreano Bong Joon Ho porta a casa in totale quattro Oscar.

Oltre a miglior film ha conquistato anche miglior regia, miglior film internazionale e miglior sceneggiatura originale. Il film, commedia, dramma, thriller insieme, nel maggio 2019 aveva conquistato la Palma d'oro a Cannes, cominciando da lì la lunga stagione dei premi (ANSA).