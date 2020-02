Orlando a 5S,non regalare Liguria a Toti

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Noi insistiamo, non facciamo un regalo a Toti. Ai 5 stelle diciamo, patto civico, scegliamo insieme un candidato espressione della Liguria migliore.

Non abbandoniamo la nostra regione al declino,all'invecchiamento e alla colonizzazione". Lo scrive in un tweet il vicesegretario del Pd Andrea Orlando.