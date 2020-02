Condannato per abusi, Vaticano lo spreta

(ANSA) - FIRENZE, 10 FEB - "La Congregazione per la Dottrina della Fede ha reso noto che il Santo Padre Francesco ha deciso la dimissione dallo stato clericale del reverendo Paolo Glaentzer, sacerdote incardinato nella Diocesi Suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto, già amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Rufignano a Sommaia". Lo rende noto l'Arcidiocesi di Firenze. Paolo Glaentzer, ex parroco a Calenzano, fu condannato a 4 anni e 4 mesi dal tribunale di Prato il 5 marzo 2019 per abusi su una bambina.