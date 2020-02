Boccia: Iv non approfitti di pazienza Pd

(ANSA) - BARI, 10 FEB - "Nessuno abusi del senso di responsabilità e della pazienza del Partito democratico". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, parlando della posizione di Italia viva sul tema della prescrizione - ipotizzando una mozione di sfiducia al ministro Alfonso Bonafede - e degli scontri continui di Iv con il M5s.

"Nicola Zingaretti - ha aggiunto Boccia a Bari - con grande generosità, responsabilità e senso dello Stato, ha trasformato il Pd nel partito che si è messo sulle spalle le responsabilità maggiori per ricucire il Paese nei numerosi strappi, anche sociali, alimentati in questi anni dalla Lega e dai nazionalisti". "Sottovalutare tutto questo per rivendicare ogni giorno uno spazio nel dibattito politico, alimentando ulteriori conflitti - ha concluso Boccia - non solo è sbagliato ma rischia di creare nella maggioranza fratture insanabili".