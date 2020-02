Thailandia: 17 morti in sparatoria

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Sale a 17 morti il bilancio dei morti nella sparatoria per mano di un militare in un centro commerciale di Korat, in Thailandia. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali. Secondo i media locali ha fatto anche diversi video pubblicati su Facebook Jakraphanth Thomma, il sergente dell'esercito che in Thailandia ha aperto il fuoco contro i passanti davanti ad un centro commerciale della città di Korat e che è ancora in fuga. Secondo la polizia, che ha isolato la zona e che ritiene che il militare sia nascosto all'interno del centro commerciale, forse con ostaggi, l'attacco è iniziato in un tempio buddista.