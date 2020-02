Maltrattò anziano,condannata per tortura

(ANSA) - SASSARI, 8 FEB - Nel novembre del 2017 aveva cosparso di feci il volto di un invalido 90enne di Alghero, a cui faceva da badante ed era stata arrestata con l'accusa di tortura. Ora il giudice del tribunale di Sassari, davanti al quale si è concluso il processo di primo grado con rito abbreviato, ha confermato l'accusa di tortura condannando la donna 66enne, Francesca Gaspa, originaria di Osilo ma residente ad Alghero, a due anni con la condizionale. Come evidenziano i quotidiani sardi, si tratta di una dei primi casi in Italia per quanto riguarda una condanna per tortura, il cui reato è stato introdotto nell'ordinamento italiano (613 bis del codice penale) solo nel luglio del 2017. Il giudice ha anche riconosciuto una provvisionale di 8mila euro a favore della parte danneggiata e il pagamento delle spese legali, circa 5mila euro.