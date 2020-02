Italiano su nave Giappone, 'stiamo bene'

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Stanno tutti bene gli italiani a bordo della Diamond Princess, la nave in quarantena ancorata a Yokohama, in Giappone, con 3.700 passeggeri. Lo riferisce all'ANSA uno dei connazionali che si trovano sulla nave, dove "la situazione è tranquilla". I passeggeri, spiega ancora la fonte, sono assistiti e non ci sono problemi logistici. Un gruppo di medici giapponesi è costantemente a bordo per monitorare la situazione. Oggi si è avuta notizia che il numero dei contagiati dal coronavirus è salito a 64.