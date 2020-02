Bugo, io insultato da Morgan

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Sulla scala per arrivare sul palco, Morgan ha iniziato a insultarmi. Ha attaccato mia moglie, mi ha dato del perdente, del figlio di... e quando ha iniziato la canzone con il testo cambiato, l'unica reazione che ho avuto è stata quello di andarmene". Lo ha detto Bugo, cercando di fare chiarezza su quello che è successo ieri sera sul palco e che è costata la squalifica alla coppia. "La cosa più assurda è che sono qua a giustificare la mia buonafede nei confronti di Marco, la bontà del progetto e la serietà con cui volevo fare questa cosa con lui. In nome dell'amicizia e della stima per lui".

"Dopo che sono uscito dal palco non ho più incontrato Morgan", ha aggiunto Bugo. "Sono uscito emotivamente turbato. La prima cosa che volevo fare era scusarmi con Amadeus".

In quel momento, spiega, "non ho pensato: se esco, mi buttano fuori. Non solo aveva cambiato la canzone, ma mi insultava. Non potevo più rimanere lì sopra. Sapevo che avrei creato un problema alla Rai. Ma la mia prima reazione non è stata pensare che fosse stata una cazzata". (ANSA).