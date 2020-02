Sanremo: Tecla vince Premio Enzo Jannacci 2020

(ANSA) - SANREMO, 06 FEB - E' Tecla la vincitrice del Premio Enzo Jannacci 2020, ideato e promosso dal NuovoImaie. Il riconoscimento, giunto alla quarta edizione, è dedicato alla miglior interpretazione per la categoria Nuove Proposte. E' stato assegnato alla giovane interprete con la sua 8 marzo "per aver raccontato il ruolo della donna spesso drammaticamente inserito in difficili contesti sociali. Un tema di grande attualità e spessore affrontato nel testo di una canzone ben scritta, dai toni lievi ed eleganti, e cantato da Tecla che ha una bellissima vocalità e un grande talento". (ANSA).