Iraq: studenti in piazza a Baghdad

(ANSAmed) - BEIRUT, 6 FEB - Migliaia di manifestanti hanno riempito oggi piazza Tahrir a Baghdad e le zone circostanti, teatro da ottobre di massicce proteste popolari anti-governative, in solidarietà con i dimostranti delle città del sud del paese cadute ieri vittima delle repressione delle milizie sciite filo-iraniane. La tv al Sumariya ha mostrato oggi immagini delle migliaia di persone, per lo più studenti delle scuole e delle università, affluiti nel centro di Baghdad per proseguire i sit-in di protesta in corso dal 1 di ottobre scorso. Ieri a Najaf, città-santuario del sud, 7 dimostranti erano stati uccisi da non meglio precisati uomini armati. Le fonti locali attribuiscono la sparatoria a miliziani filo-iraniani.