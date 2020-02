Aereo fuori pista a Istanbul, 3 vittime

(ANSA) - ISTANBUL, 6 FEB - Sono tre le vittime e 4 i feriti in condizioni di "media gravità" nell'incidente del Boeing 737 della compagnia turca Pegasus Airlines che ieri sera è uscito di pista e si è spezzato durante le manovre di atterraggio all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul. Lo ha riferito nel suo ultimo bilancio il prefetto locale, Ali Yerlikaya.

I feriti curati in ospedale sono stati in tutto 180.