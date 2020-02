Sanremo: Coletta, nessuna censura su Waters

(ANSA) - SANREMO, 05 FEB - "Le scalette ammettono possibilità di variazione. E quando l'abbiamo rivista, proprio io ho pensato che il preludio di Roger Waters fosse uno start ritardante al monologo di Rula". Lo ha spiegato il direttore di Rai1 Stefano Coletta, negando che ci sia stata alcun censura legata a posizioni politiche dell'ex Pink Floyd.

"Questo quadro si bastava da solo. Ho pensato che non avesse bisogno di alcuna introduzione, non parlavamo di fiction ma di dato biografico", ha aggiunto. Ha poi spiegato che la messa in onda a mezzanotte è stata dettata solo da "una valutazione narrativa. Parlare di suicidi dopo le 22.30 è uno dei cardini che dobbiamo osservare". (ANSA).