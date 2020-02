Walcher candidato sindaco Svp a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 4 FEB - La Svp di Bolzano ha ufficializzato Luis Walcher come candidato sindaco alle elezioni comunali del 3 maggio. Walcher è attualmente vicesindaco della giunta centrosinistra-Svp, guidata da Renzo Caramaschi che da tempo ha confermato la sua ricandidatura. Come sottolinea il segretario della Svp bolzanina Dieter Steger al quotidiano Dolomiten, la presentazione di un proprio candidato sindaco al primo turno "non va vista come concorrenza a Caramaschi, con il quale in questi anni abbiamo collaborato bene".

Solo il 25% dei bolzanini sono di lingua tedesca. Walcher ha perciò poche chance a superare il primo turno. Tutto si deciderà con ogni probabilità al ballottaggio tra Caramaschi e il candidato del centrodestra, che però non è stato ancora individuato. Con la candidatura di un proprio candidato sindaco la Svp prende tempo, anche se Steger comunque non esclude un Caramaschi bis.