Trump, caucus dem un totale disastro

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Il caucus dei democratici è un disastro totale. Non funziona niente, proprio come hanno guidato il Paese". Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo il caos dei risultati della consultazione democratica in Iowa, aggiungendo "l'unica persona che può cantare una grandissima vittoria in Iowa la notte scorsa è Trump".