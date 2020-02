Putin, nuova Costituzione non per potere

(ANSA) - MOSCA, 4 FEB - La riforma della Costituzione russa, annunciata nel corso dell'Assemblea Federale, non è stata proposta per "prolungare il mio mandato" al potere, ma è frutto della "natura delle cose". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in un incontro con le istituzioni locali a Cherepovets. "È solo che nel corso del mio mandato nella carica di presidente e primo ministro, mi è diventato evidente che certe cose non funzionano come dovrebbero", ha aggiunto, riporta Interfax.

"In sostanza, la nostra Costituzione afferma che i Comuni non sono direttamente collegati allo Stato. Ma dovrebbe esserci un sistema unito, in modo che i livelli superiori dell'amministrazione possano essere responsabili di ciò che sta accadendo ai livelli inferiori e in modo che coloro che lavorano nelle municipalità gli organismi siano collegati al Paese e ai suoi interessi. Lo stesso dovrebbe avvenire in molte altre aree, ed è per questo che ho proposto la riforma e non per estendere il mio mandato", ha detto Putin.