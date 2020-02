Toti, il mio avversario scelto a Roma

(ANSA) - GENOVA, 3 FEB - "Il mio avversario in Liguria si sta decidendo in queste ore a Roma, nei palazzi, a tavolino, frutto di accordi di potere nazionali e di un'unione contro natura Pd+M5S, a cui ora si sono anche aggiunte le sardine, battezzate dai Benetton. Mentre gli altri ascoltano i dirigenti di partito (tra cui il mai rimpianto Toninelli), noi ascoltiamo la gente: è questa la nostra forza ed è per questo che non temiamo nessun candidato! Avanti Liguria!". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.