Siria, 150mila sfollati in una settimana

(ANSA) - ISTANBUL, 3 FEB - Sono 151 mila i civili sfollati da Idlib nell'ultima settimana e diretti verso la frontiera turca a seguito dei raid del regime siriano e della Russia contro la roccaforte ribelle nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce Muhammad Hallaj, direttore del Coordinamento per la risposta alle operazioni in Siria, organizzazione vicina ad Ankara. Da inizio novembre, quando è ripresa l'offensiva governativa, gli sfollati sono in tutto 692 mila, secondo la stessa fonte.