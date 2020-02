Coronavirus:uomo rianimazione negativo

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Ci è stato appena comunicato dal Laboratorio di virologia che il paziente straniero ricoverato nella serata di ieri presso l'Istituto Spallanzani è risultato negativo al test del nuovo coronavirus". Lo dichiara l'Assessorato alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio su comunicazione della Direzione Sanitaria dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. L'uomo, un turista irlandese, ora in rianimazione e negativo ai test, era a bordo di una nave da crociera quando si è sentito male. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era tra i passeggeri della nave attraccata ieri al porto di Civitavecchia ed è stato prima portato dal 118 all'ospedale di Civitavecchia per una sospetta polmonite. Poi, nella tarda serata, a scopo precauzionale è stato deciso di trasferirlo allo Spallanzani.